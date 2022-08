Kate Middleton : La future école de George, Charlotte et Louis coûte une fortune !

Pour le prince William, son épouse Kate Middleton et leurs trois enfants, George, 9 ans, Charlotte, 7 ans et Louis, 4 ans, la famille, royale ou non, c'est sacré ! Pour le bien du clan, le duc et la duchesse de Cambridge ont pris une décision radicale : celle de quitter le palais de Kensington, leur résidence principale depuis 2017, non loin de Londres, pour emménager dans le cottage Adelaide, situé dans la province de Windsor. Ainsi, parents et enfants gagnent en calme et tranquillité et se rapprochent surtout de la reine Elizabeth II qui a fait du château de Windsor sa demeure à plein temps.

Mais voilà, déménager avec des enfants a des conséquences. Celle du changement d'école notamment. Après avoir été scolarisés à Londres, les trois enfants de Kate et William vont tester l'éducation du comté de Berkshire et de la Lambrook School, située à environ 15 minutes de la nouvelle résidence principale du clan des Cambridge.

Le média The Telegraph a fourni plus de détails sur le nouvel établissement scolaire que George, Charlotte et Louis connaîtront dès la rentrée prochaine. Et autant dire que Kate Middleton et le prince William ne lésinent pas sur les moyens en ce qui concerne l'éducation de leurs trois bambins. Pour chaque année passée dans l'école, le duc et la duchesse de Cambridge devront débourser entre 5200 et 8300 euros en fonction de l'âge et du niveau. Par enfant ! Le prix à payer pour une école dite "très respectable" et plutôt dynamique.

Avec un tel prix déboursé, les enseignants de la Lambrook School ont à coeur de divertir et instruire leurs élèves comme il se doit. Le sport est à l'honneur. Située sur un espace de 21 hectares, l'école comprend de multiples terrains de sport (football, cricket, rugby) en plus d'une piscine, d'un terrain de golf et d'une partie nature où les élèves pourront s'occuper d'animaux de la ferme tels que des cochons ou des poulets. Ils auront également des cours plus théoriques comme tous les autres enfants : histoire, théâtre, musique et langues (français, latin, anglais) sont aussi prévus au programme. George, Charlotte et Louis ne devraient donc pas s'ennuyer sur place où ils seront, on n'en doute pas, accueillis comme des rois !