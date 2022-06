Prince William : Nouvelle grimace du prince Louis, George et Charlotte rayonnants... Une fête des Pères au top !

L'adorable Louis, qui a tant fait rire le monde entier avec ses pitreries pendant le week-end du Jubilé, a quant à lui la meilleure place... perché sur les épaules de son père ! Si les trois enfants semblent crier de toutes leurs forces, le Prince William, détendu, a quant à lui le sourire jusqu'aux oreilles et semble vraiment le plus heureux sur ce cliché, sans doute pris par le dernier membre de la famille, Kate Middleton.

Une image qui montre à quel point le fils du prince Charles s'épanouit dans son rôle de père de famille. Très souvent accompagné de ses deux aînés pendant ses missions officielles désormais, il se montre toujours protecteur et attentif, ne leur lâchant pas la main. Et lorsque ses enfants sont absents, il trouve toujours un moyen de les évoquer : après avoir rencontré l'équipe de football féminine britannique la semaine dernière par exemple, il avait expliqué que sa fille voulait qu'on précise "qu'elle était très bonne pour marquer des buts", une phrase qui avait fait rire tout le monde.

La famille a en tout cas pu profiter tranquillement de cette belle journée après des dernières semaines plutôt chargées. Tout comme les autres membres du clan Windsor, qui sont de plus en plus nombreux à être parents : la princesse Eugenie a notamment publié plusieurs photos sur son compte Instagram souhaitant une bonne fête "au meilleur papa", son mari Jack Brooksbank, de la part de leur fils August né en janvier 2021. Plus discrète, sa soeur Beatrice a dû également passer la fête des pères avec son mari Edoardo et leur fille Sienna, tout comme le prince Harry avec ses deux enfants, Archie, 3 ans, et Lilibet, 1 an.