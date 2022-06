Le prince William fait de tendres révélations sur la princesse Charlotte... une future sportive de haut niveau ?

Dans la famille royale britannique, le sport, c'est sacré. On sait que le prince Harry a créé la compétition des Invictus Games pour mettre en valeur les anciens vétérans et blessés de guerre, ainsi que les personnes en situation de handicap. Il a appris à jouer au polo durant l'enfance avec son grand frère le prince William, et a récemment rejoint l'équipe professionnelle des Los Padres. L'époux de Kate Middleton, quant à lui, a pratiqué le football, la natation, le basket-ball, le tir au pigeon d'argile, le cross-country et le water-polo. Il suit, avec grande attention, diverses compétitions de ballon rond et ovale... et il n'est pas le seul chez les Cambridge.

Le prince George ? Le prince Louis ? Mauvaises réponses ! C'est effectivement la petite princesse Charlotte, 7 ans, qui adore le football. Le mercredi 15 juin 2022, alors qu'il rendait visite à l'équipe féminine d'Angleterre avant le lancement de l'Euro féminin, à St George's Park, le prince William a effectivement fait passer un message à toutes les sportives présentes de la part de sa fille. "Charlotte veut que je vous dise qu'elle est vraiment bonne en tir au but, a-t-il révélé devant une foule attendrie. Elle m'a dit : 'S'il-te-plaît, est-ce que tu peux le leur dire !' et j'ai dit 'Ok, je m'en charge'. C'est une star en devenir !"