Diaporama : Le prince William fait de tendres révélations sur la princesse Charlotte... une future sportive de haut niveau ?

Le prince William, Kate Middleton et leurs enfants le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis - La famille royale regarde la grande parade qui clôture les festivités du jubilé de platine de la reine à Londres.

Kate Middleton, le prince William et leurs enfants, la princesse Charlotte et le prince George - Visite à Cardiff, à l'occasion du jubilé de platine de la reine d'Angleterre. Le 4 juin 2022.

Le prince William et Kate Middleton lors d'une cérémonie multiconfessionnelle et de dépôt de couronnes au pied de la tour Grenfell à Londres, le 14 juin 2022.

Le prince William et Kate Middleton, accompagnés de leurs enfants, le prince George et la princesse Charlotte en visite au château de Cardiff, le 4 juin 2022.

Kate Middleton, le prince William et leurs enfants le prince Louis, la princesse Charlotte et le prince George - Défilé Trooping the Colour depuis un balcon du palais de Buckingham à Londres. Le 2 juin 2022.