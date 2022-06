Jubilé d'Elizabeth II : Louis turbulent, première réaction de Kate Middleton et du prince William

Les Britanniques n'oublieront pas ces 4 jours de juin durant lesquels ils étaient en fête. Pas de victoire au rugby ni au football mais le record des 70 ans de règne de la reine Elizabeth II. Affaiblie depuis plusieurs semaines, la Souveraine a toutefois donné du baume au coeur de ses fans en faisant plusieurs apparitions au balcon de Buckingham Palace sur lequel elle devait normalement ne pas apparaître pour des raisons de santé. Star incontestée de ce week-end de fête, Elizabeth s'est néanmoins fait voler la vedette, non pas par Meghan Markle mais par son arrière-petit-fils, le prince Louis.

Du haut de ses 4 ans, le plus jeune enfant de Kate Middleton et William a eu beaucoup de mal à tenir en place durant les divers événements organisés en marge du jubilé. Louis n'a par exemple pas caché que les avions de l'armée britannique lui ont cassé les oreilles durant la parade Trooping the Colour, il a également multiplié les grimaces face à la foule présente devant les grilles du palais de Buckingham. Louis a livré un incroyable show de mignonnerie, pour le plus grand bonheur des photographes et des Britanniques, conquis sur les réseaux sociaux par autant de spontanéité dans une famille soumise à un protocole strict. Même ses parents y sont allés de leur petit commentaire, empreint d'humour.