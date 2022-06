Elizabeth II et le prince Louis : Tendre moment de complicité remarqué lors du Jubilé

Le jubilé de platine de la reine Elizabeth II a été lancé ce jeudi 2 juin. Les regards sont depuis quelques heures braqués sur l'Angleterre et c'est bien la famille Cambridge qui a capté le plus l'attention. À bord d'une calèche, Kate Middleton et ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, ont fait le show. Et si la princesse Charlotte a volé la vedette aux autres membres de sa famille, de part son look royal et grâce à un geste adorable à l'encontre de son frère Louis, qui n'est pas passé inaperçu, le petit dernier de Kate et William a fait aussi beaucoup réagir. En cause, un tendre moment avec son arrière grand-mère, la reine.

C'est un adorable échange qu'ont eu Elizabeth II et le prince Louis. À 4 ans, le petit garçon, qui fait sa première sortie officielle, a visiblement fait une confidence à Sa Majesté, qui l'a largement fait sourire. Sur Twitter, beaucoup de fans de la Couronne se sont émus devant ce charmant duo. Si la princesse Charlotte est connue pour son sacré caractère, son petit frère Louis n'a pas manqué de se faire recadrer par sa mère Kate Middleton, sur le balcon de Buckingham, un brin trop boudeur à son goût. Quelques instants plus tôt, c'est Charlotte de Cambridge qui s'amusait à corriger son petit frère, le jugeant bien trop enthousiaste à bord de la calèche.