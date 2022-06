Jubilé d'Elizabeth II : Ces 5 scandales qui ont failli détruire la famille royale

Du jeudi 2 juin au dimanche 5, les yeux du monde entier seront rivés sur l'Angleterre alors que la reine Elizabeth II fête son jubilé de Platine. Un anniversaire, célébrant ses 70 ans de règne, qui sera surtout l'occasion de quatre jours de festivités en continu et l'apparition de Kate Middleton, du prince William et de leurs trois enfants, George, Charlotte et Louis, véritables star de la royal family. C'est également le grand retour de Meghan Markle et du prince Harry en Angleterre, où ils sont attendus avec leurs deux enfants Archie et Lilibet Diana. Depuis qu'ils ont quitté la famille royale, si Harry est revenu à plusieurs reprises, la duchesse de Sussex, elle, n'a plus jamais posé ses valises à Londres. Et les révélations de cette dernière chez Oprah Winfrey, notamment sur fond d'accusation de racisme, font que ce retour des Sussex est aussi attendu que redouté. Mais au fait quels sont les 5 scandales qui ont bien failli détruire la famille royale ?

Tout commence en 1995, alors que la princesse Diana livre une interview en tête-à-tête avec Martin Bashir. Là déjà, ce sont les immenses pressions de la vie publique et de ses luttes contre l'automutilation, le post-partum la dépression, et la boulimie qui sont évoqués. Ce qui n'est pas sans rappeler les grandes lignes de l'interview "scandaleuse" de Meghan Markle. La princesse des coeurs y révèle également être au courant de la liaison de Charles avec Camilla. Et admet au passage qu'elle a elle-même été infidèle au père de ses fils William et Harry. Un scandale qui a littéralement ébranlé la Couronne.

Diana, Fergie et le déguisement de nazi

En 1992, Sarah Ferguson, alias Fergie, qui n'est autre que l'épouse du prince Andrew, est photographiée en train de se faire lécher le pied par un conseiller américain, John Bryan. Une couverture de The Sun qui ne va pas être très appréciée de la famille royale qui vient tout juste de l'accueillir six années plus tôt. Elle et le prince Andrew se sont finalement séparés la même année mais Fergie, mère des princesses Eugenie et Beatrice d'York, est toujours restée très proche de la famille.

Après un séjour d'une seule journée en rehab, qui n'est pas encore digéré, le prince Harry s'attire à nouveau l'intérêt des tabloïds, en 2005, après avoir opté pour un costume de SS lors d'une soirée. Le journal The Sun publie la photo du duc de Sussex, alors âgé de 20 ans, portant un brassard nazi. "Le prince Harry s'est excusé pour toute offense ou embarras qu'il a causé. Il se rend compte que c'était un mauvais choix de costume", fait-on rapidement savoir du côté du Palais.

Meghan Markle fait trembler la Couronne

En 2011, les choses se gâtent pour le plus jeune fils de la reine Elizabeth II, le prince Andrew. Ses relations avec Jeffrey Epstein sont dans le viseur de la justice. Et l'affaire s'envenime rapidement. Il se retrouve impliqué directement dans l'affaire Epstein, accusé de viol par Virginia Giuffre. Le fils chouchou de Sa Majesté devient alors un paria dans la royal family et est déchu de ses titres. Le prince Charles, son frère aîné, dira même qu'il est devenu "une honte" pour beaucoup.

Enfin, en mars 2021, c'est Meghan Markle et le prince Harry qui ébranlent la monarchie britannique. Peu de temps après avoir décidé de quitter la famille royale – ce qui a déjà été une annonce choc – la duchesse de Sussex fait des révélations fracassantes chez Oprah Winfrey. Notamment les accusations de racisme visant la famille royale qui ont beaucoup de répercussions. L'ancienne actrice a en effet dévoilé les inquiétudes des membres de la famille royale sur la couleur de peau de leur enfant, le petit Archie. De quoi fragiliser comme jamais le Palais.