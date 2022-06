Prince Harry et Meghan Markle de retour pour le jubilé : cette dépense qu'ils refusent de payer !

Voilà bien longtemps que le peuple britannique n'avait pas eu droit à une visite du prince Harry et de son épouse Meghan Markle. Le mercredi 1er juin 2022, la duchesse et le duc de Sussex vont finalement atterrir au Royaume-Uni pour assister au Jubilé de platine de la reine Elizabeth II, qui célèbre cette année ses 70 ans de règne. L'occasion pour le clan d'être au complet : Archie, 3 ans, sera de la partie et sa petite soeur Lilibet Diana découvrira ses racines pour la toute première fois - elle fêtera, d'ailleurs, son premier anniversaire le samedi 4 juin.

Cette visite sera sans doute l'occasion de mettre cartes sur table pour le couple Sussex, qui n'est plus tellement populaire en Angleterre depuis le Megxit. C'est pourquoi le prince Harry, qui se fait du souci pour le bien-être de ses proches, s'est battu pour obtenir le meilleur des systèmes de sécurité. Les Sussex seront donc entourés de policiers armés lors des évènements royaux officiels et lors de leurs déplacements, et seront également protégés tant qu'ils restent sur le domaine de la reine. Personne ne s'occupera d'eux, en revanche, s'ils choisissent d'assister à des évènements privés, de voir des amis, ou de faire une petite séance de shopping.

Le prince Harry a dû intenter une action en justice contre le ministère de l'intérieur après avoir perdu le droit à la protection permanente de la police, puisqu'il a volontairement quitté son poste de membre de la famille royale britannique. Le jeune souverain et Meghan Markle devraient faire le voyage, depuis l'Amérique, en compagnie d'une petite équipe de sécurité, laissant derrière eux la majorité de leurs hommes en Californie. Ils resteront, le temps du voyage, au Frogmore Cottage. Ils seront rejoints par une autre équipe, avant d'assister à la moindre représentation publique : la beauty team de Meghan Markle, qui fait spécialement venir son maquilleur et son coiffeur en Angleterre pour être sûre d'être au top avant de se frotter à la famille royale...