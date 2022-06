Meghan Markle de retour en Angleterre : la duchesse réquisitionne la présence de plusieurs experts !

Elle sera la plus belle pour aller danser ! C'est officiel, Meghan Markle et le prince Harry seront bien de retour ensemble, main dans la main, en Angleterre pour assister au jubilé de platine de la reine Elizabeth II, soit l'anniversaire de ses 70 ans de règne. Le vendredi 3 juin 2022, et malgré le fait qu'ils résident désormais aux Etats-Unis, ils assisteront à la messe qui sera donnée en la cathédrale Saint-Paul en l'honneur de la souveraine, se retrouvant entourés des membres de la famille royale pour la première fois depuis 2018.

C'est une visite qui devrait faire couleur beaucoup d'encre, pour plusieurs raisons. Meghan Markle et le prince Harry devraient être accompagnés de leurs enfants, Archie et Lilibet Diana, et feront donc découvrir l'Angleterre à la petite fille. Ils ne seront d'ailleurs pas les seuls à voyager avec la duchesse de Sussex... puisque celle-ci a prévu de rapatrier tous les professionnels qui s'occupent de son look : le makeup artist américain Daniel Martin, qui est déjà arrivé au Royaume-Unis et attend son heure, ainsi que son coiffeur George Northwood.

Daniel Martin et George Northwood ont l'habitude de prendre l'avion pour s'occuper de Meghan Markle. Ils s'étaient récemment rendus, par exemple, en Hollande pour le lancement des Invictus Games - créés en par le prince Harry en 2014. Le premier avait même été engagé le jour du mariage royal, rien d'étonnant puisqu'il fait partie du cercle proche de l'ancienne star de la série Suits. Espérons que cette beauty team soit à la hauteur de l'évènement et de ses quelques difficultés. Pour rappel, Meghan Markle n'avait pas été tendre avec certains membres de la famille royale d'Angleterre lors de son interview exclusive accordée à Oprah Winfrey.. et elle ne les a plus jamais croisé depuis. En larmes face à la présentatrice, elle avait notamment accusé Buckingham d'avoir voulu la réduire au silence et avait assuré que certains membres de la couronne étaient racistes, sans toutefois donner leurs noms.