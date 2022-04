Meghan Markle aux Pays-Bas : elle offre son manteau à plus de 3700 euros à une maman en détresse

La première apparition officielle de Meghan Markle en Europe depuis son départ fracassant d'Angleterre il y a deux ans et demi était très attendue. Elle est survenue le vendredi 15 avril 2022 à La Haye. La duchesse de Sussex s'y trouvait pour soutenir son époux le prince Harry à la veille du lancement de la cinquième édition des Invictus Games, compétition sportive internationale réservée aux militaires, actuels ou anciens, en situation de handicap qu'il a créée. Ce grand évènement se déroule du 16 au 22 avril.

Lors de la réception organisée dans la soirée de vendredi, Meghan Markle a fait sensation dans un luxueux ensemble blanc Valentino à plus de 3800 euros composé d'une veste et d'un pantalon. Rapidement, la comparaison a été faite avec le look blanc que Kate Middleton avait porté le mois dernier lors de sa tournée officielle dans les Caraïbes avec son époux le prince William. Contrairement à la duchesse de Cambrigde, Meghan Markle ne semblait pas avoir de top en dessous de sa veste portée à même la peau.

L'Américaine de 40 avait également prévu un long manteau camel Ralph Lauren qu'elle n'a finalement pas porté mais qu'elle avait bien fait de prendre avec elle puisqu'il a servi à une autre maman. Comme le rapporte le Daily Mail, un vétéran de la marine, Fenna Guegjes, était accompagné de sa femme, Bertine Schuurhuis, et de leur bébé. Cette dernière n'avait pas prévu que la soirée serait si fraîche et n'avait rien pour couvrir son enfant et le réchauffer. C'était sans compter sur la bienveillance et la générosité de Meghan Markle.

La maman d'Archie (qui fêtera ses 3 ans le 6 mai prochain) et Lilibet (10 mois) s'est empressée de prêter son long manteau à la maman en détresse. Un geste généreux capté en photos (voir le diaporama) et qui a permis que le bébé reste bien au chaud.

Pour son grand retour en Europe, Meghan Markle a été acclamée par le public présent. Un accueil qui n'a pu faire que du bien à la duchesse de Sussex qui ne cesse d'être décriée en Angleterre, tout comme le prince Harry. Le couple, accompagné de caméras à La Haye pour leur grand projet Netflix, a rendu visite à Elizabeth II et au prince Charles au château de Windsor, avant de se rendre aux Pays-Bas. Une rencontre organisée dans le plus grande secret...