Meghan et Harry, 2 ans de "Megxit" : enfin la paix avec la famille royale ?

Il y a deux ans, le prince Harry et Meghan Markle annonçaient sur Instagram leur désir de se mettre en retrait de la famille royale et de partager leur temps entre le Royaume-Uni et l'Amérique du Nord, dans l'espoir d'une vie plus paisible et financièrement indépendante. Une annonce tout à fait inattendue puisque même du côté du palais, personne n'était au courant, si ce n'est le prince Charles, prévenu quelques heures avant... Depuis, les Sussex ont peut-être réussi à refaire leur vie en Californie, loin du protocole et de la pression médiatique, mais les relations avec la famille royale ont grandement souffert de cette rupture.

Deux ans plus tard, les tensions appartiennent-elles enfin au passé ? Difficile à dire tant le sujet est passé sous silence. Du côté de la Firme, le mutisme n'est pas surprenant tant le clan est connu pour son impassibilité dans les tempêtes. Les seuls commentaires ont été ceux de la reine Elizabeth, dans des communiqués officiels publiés au moment des négociations du "Megixt" et ne laissant paraître que peu de sentiments. Seule sortie de route : celle du prince William, en mars 2021, au lendemain de l'interview du prince Harry et Meghan Markle avec Oprah Winfrey à la télévision américaine...

Aux commentaires des Sussex laissant entendre que des membres de la famille royale avaient fait preuve de racisme au moment de la naissance de leur fils Archie (en mai 2019), le prince William a répliqué, à chaud : "Nous ne sommes vraiment pas une famille raciste", a-t-il lancé à la volée à un journaliste, lors d'une visite d'école avec Kate Middleton. Pour le duc de Cambridge, cette interview choc était visiblement la goutte de trop, lui qui a été particulièrement touché par le départ précipité de son frère cadet, dont il était si proche.

Les retrouvailles du prince Harry et sa famille se sont faites dans un contexte particulier : les obsèques du prince Philip, décédé en avril dernier et enterré en grande pompe à Windsor. Le duc de Sussex a bien échangé quelques mots avec ses proches, avec Kate Middleton dans le rôle de médiatrice, mais il a vite regagné la Californie, où Meghan Markle l'attendait, enceinte de leur deuxième enfant. La naissance de la petite Lilibet en juin 2021, baptisée ainsi en hommage au surnom intime de la reine Elizabeth, aurait pu rapprocher le clan... Mais le choix du prénom a finalement provoqué une nouvelle crise entre deux continents. Personne au sein de la famille royale n'aurait encore eu l'occasion de rencontrer la petite Lili.