Le prince Harry fête son anniversaire : messages très timides de la famille royale !

C'est au tour du prince Harry de célébrer son anniversaire ! Ce mercredi 15 septembre 2021, un peu plus d'un mois après les 40 ans de son épouse Meghan Markle, le duc de Sussex fête ses 37 ans. Un événement que la famille royale n'a pas manqué de marquer et ce, malgré la distance et les tensions qui la séparent du prince Harry, installé en Californie depuis maintenant un an et demi.

"En souhaitant un joyeux anniversaire au duc de Sussex aujourd'hui !", les internautes peuvent-ils lire sur les comptes Twitter et Instagram de la famille royale. Pour accompagner ce message de fête, plusieurs photos du prince Harry ont été mises en avant, dont une le montrant avec Meghan Markle lors de la cérémonie de clôture des Invictus Games 2018 à Sydney.

C'était alors le bon vieux temps : le couple avait célébré son mariage en grande pompe cinq mois plus tôt, il venait d'annoncer l'arrivée de son premier enfant (Archie, né en mai 2019) et réalisait alors son tout premier voyage officiel en Australie... Nul ne pensait alors que les Sussex allaient sombrer un an plus tard, au point de quitter la Firme pour partir vivre aux Etats-Unis !