Diaporama Meghan et Harry, 2 ans de "Megxit" : enfin la paix avec la famille royale ?

1 / 14 Meghan et Harry, 2 ans de "Megxit" : enfin la paix avec la famille royale ?

2 / 14 Le prince Charles, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, Meghan Markle, duchesse de Sussex (habillée en Dior Haute Couture par Maria Grazia Chiuri), le prince Harry, duc de Sussex, le prince William, duc de Cambridge, Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, la princesse Anne - La famille royale d'Angleterre lors de la parade aérienne de la RAF pour le centième anniversaire au palais de Buckingham à Londres.

3 / 14 Premier portrait de famille à quatre pour le prince Harry, Meghan Markle et leurs deux enfants : Archie et Lilibet. Photo prise par leur ami photographe Alexi Lubomirski et dévoilée pour leur carte de voeux en décembre 2021.

4 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle sur la scène du "Global Citizen Live Festival" à Central Park à New York, le 25 septembre 2021. © Sonia Moskowitz Gordon/ZUMA Press Wire/Bestimage

5 / 14 Le prince Harry, Meghan Markle (enceinte) et leur fils Archie. Portrait réalisé dans leur jardin de Montecito, à distance par le photographe Misan Harriman. 2021

6 / 14 La reine Elisabeth II d'Angeleterre, le prince Charles et Camilla Parker-Bowles duchesse de Cornouailles, le prince William, duc de Cambridge, et Kate Catherine Middleton, duchesse de Cambridge, le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres. Le 9 mars 2020

7 / 14 Meghan Markle sur le plateau de l'émission "The Ellen Show" à Los Angeles, le 17 novembre 2021.

8 / 14 Photo de famille pour les 70 ans du prince Charles, prince de Galles, dans le jardin de Clarence House à Londres, Royaume Uni, le 14 novembre 2018. Le prince de Galles pose en famille avec son épouse Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, et ses fils le prince William, duc de Cambridge, et le prince Harry, duc de Sussex, avec leurs épouses, Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge et Meghan Markle, duchesse de Sussex, et les trois petits-enfants le prince George, la princesse Charlotte et le jeune prince Louis.

9 / 14 Le prince Harry et Meghan Markle sortent d'un rendez-vous avec le secrétaire général des Nations Unies à New York le 25 septembre 2021. © Luiz Rampelotto/ZUMA Press Wire / Bestimage

10 / 14 Meghan Markle présente son premier livre pour enfants "The Bench", illustré par C.Robinson et relatant la relation entre un père et son fils, vue par les yeux de sa mère. Los Angeles. Le 27 octobre 2021.

11 / 14 Le prince Harry, duc de Sussex et Meghan Markle sortent du restaurant Melba's à New York, le 24 septembre 2021.

12 / 14 Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Meghan Markle, duchesse de Sussex, et Pippa Middleton dans les tribunes lors de la finale femme de Wimbledon "Serena Williams - Simona Halep (2/6 - 2/6) à Londres, le 13 juillet 2019.

13 / 14 Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, le prince George de Cambridge, la princesse Charlotte de Cambridge, le prince Louis de Cambridge, Camilla Parker Bowles, duchesse de Cornouailles, le prince Charles, prince de Galles, la reine Elisabeth II d'Angleterre, le prince Andrew, duc d'York, le prince Harry, duc de Sussex, et Meghan Markle, duchesse de Sussex, la princesse Beatrice d'York, la princesse Eugenie d'York, la princesse Anne - La famille royale au balcon du palais de Buckingham lors de la parade Trooping the Colour 2019, célébrant le 93ème anniversaire de la reine Elisabeth II, Londres, le 8 juin 2019.