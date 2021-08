Meghan Markle et Harry victimes de racisme : ils ont bien failli donner un nom royal à la télévision

Malgré le scandale provoqué par cette interview, Meghan Markle et le prince Harry n'auraient aucun regret. En évoquant ouvertement son mal-être au sein de la famille royale et ses pensées suicidaires, la duchesse de Sussex aurait vécu cet entretien comme une expérience "cathartique" et "libératrice". En revanche, les parents d'Archie et Lilibet (2 ans et 2 mois) seraient déçus de la faible réaction du palais suite aux accusations de racisme visant un membre de la famille royale.

Une seconde édition qui risque de piquer

La sortie de cette biographie enrichie pourrait bien compliquer les relations déjà tendues entre les Sussex et le reste de la famille royale. D'ores et déjà, la reine Elizabeth aurait pris contact avec des experts juridiques afin de répondre aux éventuelles critiques de son petit-fils et de son épouse. D'autres extraits du livre affirment également que des secrétaires du palais auraient tenté de porter préjudice aux Sussex en divulguant de fausses informations à leur sujet et ce, même après leur départ pour la Californie en début d'année 2020.

La nouvelle partie de l'ouvrage affirme aussi que le prince Harry et Meghan Markle qu'ils n'auraient "jamais survécu" financièrement sans l'héritage laissé par Diana à son fils. Un détail sur leurs finances qu'ils avaient d'ailleurs évoqué lors de leur interview. Enfin, une source proche des Sussex citée par les auteurs, assure que des membres de la Firme auraient été "secrètement contents" que Meghan Markle n'assiste pas aux obsèques du prince Philip le 17 avril dernier, par peur que sa présence de "fasse le spectacle"....