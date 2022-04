Eugenie d'York : les premiers pas de son fils August pour Pâques lui offrent un moment de répit !

Même si c'est une tradition qui compte beaucoup pour elle, la reine Elizabeth II a dû faire l'impasse sur les festivités cette année. Devant se reposer, affaiblie par des problèmes de mobilité et des séquelles liées à la Covid-19 qu'elle a contractée en février dernier, elle a laissé un clan Windsor bien uni pour célébrer comme il se doit Pâques, ce week-end. Elle a pu compter sur la présence deKate Middleton, le prince William et deux de leurs enfants, l'adorable princesse Charlotte et George, en costume cravate à l'image de son père, mais aussi sur la princesse Eugenie d'York, qui a eu le droit à une jolie surprise.

C'est en story sur Instagram que la soeur de Beatrice d'York a partagé cet adorable moment, un des plus importants dans la vie de jeunes parents : les premiers pas de son fils August. Une vidéo touchante du petit garçon, fruit de ses amours avec son époux Jack Brooksbank, en train de s'élancer vers elle au milieu des jonquilles, en ce week-end de Pâques. De nouvelles images du petit-fils du prince Andrew et de Sarah Ferguson qui viennent s'ajouter aux quelques autres partagées par ses parents de temps à autre sur les réseaux sociaux depuis sa naissance, il y a plus d'un an.

Une pause au milieu d'un nouveau scandale

Un adorable moment qui a permis à la princesse Eugenie d'York de souffler un peu. En effet, depuis que son père le prince Andrew se retrouve au coeur du scandale, tout n'a pas été de tout repos pour ses deux filles Eugenie et Beatrice. La première a même été récemment citée dans une nouvelle affaire touchant le duc d'York. "Elle aurait, en effet, touché une importante somme d'argent sur son compte bancaire, venant d'un homme accusé d'avoir détourné 40 millions de livres", a indiqué le magazine Elle à ce sujet. Si l'affaire remonte à l'année 2019 lors de l'organisation de la fête d'anniversaire de Sarah Ferguson, la mère du petit August s'en serait bien passée.