Le prince William et Kate Middleton absents de l'anniversaire de Lilibet ? Ce déplacement qui va faire polémique !

Voilà qui ne devrait pas réchauffer les relations déjà tendues entre les fils du prince Charles... A quelques jours du retour du prince Harry et de toute sa famille au Royaume-Uni, le magazine Hello! a annoncé que le prince William et sa femme Kate Middleton seraient en déplacement ce samedi au Pays de Galles, dans le cadre des cérémonies du Jubilé, et après avoir assisté aux différents événements londoniens.

Un rendez-vous qui va rapidement poser problème : c'est également le jour où la petite Lilibet, la fille cadette du prince Harry et de sa femme Meghan Markle, fêtera son premier anniversaire ! Si la fillette, qui devrait également rencontrer la reine ce jour-là, est trop jeune pour se vexer de cette absence, ce ne sera sûrement pas le cas de ses parents... et autant dire que les relations entre le prince Harry et le prince William devraient une nouvelle fois se tendre, même s'il n'y a aucune preuve que l'aîné a fait exprès de choisir de faire ce voyage le jour de l'anniversaire de sa nièce.

On peut cependant penser qu'il remplace le prince de Galles, son père Charles, pour ce déplacement : le fils de la reine, qui cherche à renouer des relations avec son fils cadet se rendra, quant à lui, sûrement au Frogmore Cottage pour voir sa petite-fille, qu'il ne connait pas non plus. En tout cas, les deux frères devraient se rencontrer toutefois plus tôt dans la semaine, lors des célébrations londoniennes.

Toute la famille devrait en effet être présente pour la messe traditionnelle, lors de laquelle les enfants sont également attendus : George, Charlotte et Louis de Cambridge pourraient faire leur apparition, tout comme le petit Archie, 3 ans, qui n'est plus apparu depuis plusieurs années en public. Les premiers seront également attendus sur le balcon de Buckingham Palace lors de la traditionnelle parade Trooping the Colour.

Ils seront accompagnés des membres actifs de la famille royale : leurs parents, le prince William et Kate Middleton, ainsi que leur grand-père, le prince Charles, accompagné de sa femme Camilla. Le prince Edward de Wessex et sa femme Sophie seront également présents mais tous les autres resteront à l'intérieur : une façon pour la reine d'éviter les éclats.

Il faut dire que les dernières années ont été marquées par le scandale du prince Andrew mais également par le départ d'Harry et Meghan et par leur interview polémique à Oprah Winfrey. Le couple aurait d'ailleurs promis à la reine de faire profil bas pour ces prochains jours au Royaume-Uni !