Diaporama : Le prince William et Kate Middleton absents de l'anniversaire de Lilibet ? Ce déplacement qui va faire polémique !

Le prince William et Kate Middleton absents de l'anniversaire de Lilibet ? Ce déplacement qui va faire polémique !

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une Royal Garden Party au Buckingham Palace à Londres, Royaume Uni.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, à la première du film "Top Gun: Maverick" au cinéma Odeon, Leicester Square à Londres, le 19 mai 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince Harry, duc de Sussex, Meghan Markle, duchesse de Sussex - La famille royale d'Angleterre lors de la cérémonie du Commonwealth en l'abbaye de Westminster à Londres le 9 mars 2020.

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games 2020 à La Haye, le 17 avril 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, Le prince George de Cambridge, La princesse Charlotte de Cambridge lors du service d'action de grâce en hommage au prince Philip, duc d'Edimbourg, à l'abbaye de Westminster à Londres, Royaume Uni, le 29 mars 2022. Le prince Philip, duc d'Edimbourg, est décédé le 9 avril 2021.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une Royal Garden Party au Buckingham Palace à Londres, Royaume Uni, le 25 mai 2022.

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games 2020 à La Haye, le 17 avril 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, à la première du film "Top Gun: Maverick" au cinéma Odeon, Leicester Square à Londres, le 19 mai 2022.

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games 2020 à La Haye, le 17 avril 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une Royal Garden Party au Buckingham Palace à Londres, Royaume Uni, le 25 mai 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, à la première du film "Top Gun: Maverick" au cinéma Odeon, Leicester Square à Londres, le 19 mai 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, lors d'une Royal Garden Party au Buckingham Palace à Londres, Royaume Uni, le 25 mai 2022.

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games 2020 à La Haye, le 17 avril 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, à la première du film "Top Gun: Maverick" au cinéma Odeon, Leicester Square à Londres, le 19 mai 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, à la première du film "Top Gun: Maverick" au cinéma Odeon, Leicester Square à Londres, le 19 mai 2022.

Le prince Harry et Meghan Markle assistent à la finale d'athlétisme, au deuxième jour des Invictus Games 2020 à La Haye, le 17 avril 2022.

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, à la première du film "Top Gun: Maverick" au cinéma Odeon, Leicester Square à Londres, le 19 mai 2022.

22 / 26

Le prince William, duc de Cambridge, et Catherine (Kate) Middleton, duchesse de Cambridge, et leurs enfants, le prince George de Cambridge, et la princesse Charlotte de Cambridge, arrivent à la chapelle Saint-Georges de Windsor pour assister à la messe de Pâques, le 17 avril 2022.