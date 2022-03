Meghan Markle toujours fâchée avec le prince Charles ? Une photo fait grand bruit...

Il ne faut jamais sous-estimer les photos de famille exposées dans les demeures royales, surtout lorsqu'un événement officiel y est organisé avec des photographes... En témoignent les cadres soigneusement disposés sur le bureau de la reine Elizabeth lors de son traditionnel discours de fin d'année ! Dernier exemple en date du côté de Clarence House, la demeure officielle du prince Charles et de son épouse Camilla à Londres.

Le 8 mars 2022, Camilla Parker Bowles y recevait les membres de l'équipe d'aviron "Team ExtraOARdinary". Dans le salon choisi pour ce tea time presque décontracté, une photo n'a pas manqué d'attirer l'attention : sur une table remplie de cadres, un cliché en noir et blanc placé au premier plan montre le prince Charles en compagnie de sa belle-fille Meghan Markle, le jour de son fastueux mariage avec le prince Harry, célébré le 19 mai 2018 au château de Windsor. Une photo qui n'est pas tout à fait inconnue du public...

Ce joli portrait avait en effet été dévoilé par les Sussex sur leur compte Instagram en 2019, à l'occasion de leur premier anniversaire de mariage. Il montre le moment où le prince Charles a été rejoint par Meghan Markle lors de son arrivée dans la Chapelle Saint-George. Plutôt que d'être accompagnée par son propre père Thomas Markle, qui s'était désisté au dernier moment, l'actrice américaine a finalement été conduite à l'autel par son royal beau-père (voir diaporama).

A quand les retrouvailles ?

Difficile de croire que cette photo a été placée ainsi par Charles et Camilla (ou leur équipe de communication), juste parce qu'ils l'apprécient à titre personnel... Faut-il y voir un signe de rapprochement entre le prince de Galles, son fils Harry et sa belle-fille Meghan Markle ? Serait-ce un subtil appel du pied de Clarence House ? C'est en tout cas encourageant, quand on sait à quel point les relations du prince Charles et son cadet ont pâti du départ précipité des Sussex de la monarchie et du Royaume-Uni.