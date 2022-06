Kate Middleton en blanc et grand chapeau pour le jubilé : Charlotte fait le show avec George et Louis

C'est ce jeudi 2 juin 2022 que les festivités du jubilé de platine de la reine Elizabeth II sont lancées. Les yeux du monde entier sont rivés sur l'Angleterre et ce pour une durée de quatre jours. Et si l'anniversaire des 70 ans de règne de Sa Majesté captive autant c'est notamment parce que c'est l'occasion pour les fans de la famille royale britannique de retrouver les membres de cette dernière, Kate Middleton en première ligne. Ce jeudi 2 juin, la duchesse de Cambridge, vêtue de blanc (un ensemble Alexander McQueen qu'elle avait porté pour la première fois en juin 2021 pour une réception du G7), a fait le bonheur du public en apparaissant à bord d'une calèche avec ses trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis, ainsi que Camilla Parker Bowles à ses côtés. Elle portait également un grand chapeau signé Philip Treacy et des boucles d'oreilles de Diana.

Alors que le prince William était à cheval – l'animal étant au coeur d'une rumeur accus ainsi quant ce dernier d'être drogué – dans la parade, son épouse Kate Middleton, elle, vêtue d'un très beau chapeau et arborant des boucles d'oreille de Lady Diana, est à bord d'une magnifique calèche, entourée des trois star de la famille royale. Une grande première pour le petit Louis, qui fait sa première sortie publique à 4 ans. La princesse Charlotte, en bleu ciel, qui ressemble de plus en plus à la reine, est ravissante, affichant un sourire radieux en saluant la foule. Un petit noeud dans les cheveux pour une coiffure simple et royale. "Charlotte est toujours parfaite", annonce BFMTV en comparaison à un prince George plus discret. Déjà une vraie héritière. Forte d'un sacré caractère, la petite fille de 7 ans pourrait bien nous réserver des surprises durant ce jubilé. Lors de sa dernière apparition officielle, la fille de Kate Middleton et du prince William a attiré tous les regards sur elle avec un geste qui a beaucoup amusé. La petite fille a été surprise tirant la robe de sa mère, durant la messe de Pâques lui témoignant clairement son envie de rentrer.

La princesse Charlotte vole la vedette à Kate Middleton

Les célébrations marquant les 70 ans de règne d'Elizabeth II – son jubilé de platine – démarrent ce jeudi et s'achèveront dimanche 5 juin. Plus de 1.500 soldats ont défilé, aux côtés de musiciens de l'armée britannique lors de cette cérémonie de Trooping the Colour. Une parade militaire avec musiciens et chevaux qui est une tradition qui remonte à plus de deux siècles. Elle est notamment marquée par l'apparition des membres de la famille royale au balcon de Buckingham Palace. Si le prince William, Kate Middleton et leurs enfants y seront bien entendus auprès de Sa Majesté la reine et du prince Charles, Meghan Markle et le prince Harry – qui font leur grand retour en Angleterre – n'y sont pas conviés. Ils pourront néanmoins profiter de leur venue pour assister aux célébrations et présenter enfin leur petite Lilibet Diana à la reine Elizabeth II.