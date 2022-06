Meghan Markle jalouse de la relation de Kate Middleton avec Harry ? Cette théorie sur leur brouille

Ce jeudi 2 juin 2022 démarrent les festivités du tant attendu jubilé de Platine de la reine Elizabeth II. Quatre jours de fêtes pour célébrer les 70 ans de règne de Sa Majesté auxquels vont naturellement participer les membres de la famille royale. Mais c'est également l'occasion du grand retour en Angleterre de Meghan Markle et du prince Harry. Si la présence de la duchesse de Sussex au jubilé de Platine de la reine est redouté du plus grand nombre chez les fans de la Couronne, il doit l'être également pour Kate Middleton. Rappelons en effet que les tensions entre les deux belles-soeurs, ainsi qu'entre William et Harry n'ont pas encore été réglées. Et si c'est la jalousie de la duchesse de Sussex vis à vis de la relation qu'entretenaient Harry et Kate qui avait été à l'origine de la brouille ?

Le départ de la famille royale de Meghan Markle et Harry a été expliqué par ces derniers par de forts soupçons de racisme visant la duchesse mais aussi leur fils aîné Archie. Comme révélé par le couple lors de l'entretien chez Oprah Winfrey. Mais la dispute entre les Fab Four, elle, pourrait bien être expliquée par une raison tout autre. Et c'est l'amitié fusionnelle du prince Harry et de sa belle-soeur Kate Middleton qui pourrait bien avoir posé problème à Meghan Markle. L'affection que se portaient le duc de Sussex et l'épouse du prince William n'était en effet pas à prouver. Les apparitions des deux toujours plus complices en témoignaient largement. Lorsque le cadet de Diana et Charles était célibataire, il passait son temps avec le couple. Et si le prince William était absent, c'est lui qui ne manquait pas d'accompagner Kate Middleton dans ses déplacements. Très complice avec la mère de George, Charlotte et Louis, le prince Harry avait même reçu de la part de cette dernière un cadeau... très coquin, alors qu'il était encore célibataire. Le Mirror révélait en effet que la duchesse de Cambridge avait choisi de lui offrir un kit pour faire pousser sa propre petite-amie. Il décrivait par ailleurs Kate Middleton comme la soeur qu'il avait toujours voulu avoir.

La rivalité des belles-soeurs

Trop proches ? Meghan Markle a-t-elle était trop envieuse de ce trio formé avant son arrivée dans la vie du prince Harry ? Pour le Dailymail, l'Américaine de 40 ans a bien trop parlé de Kate Middleton durant son entretien vérité avec Oprah Winfrey pour ne pas en être quelque peu jalouse. Mais plus nuancée que ce qui peut sembler en apparence, l'histoire de rivalité entre les deux duchesses pourrait surtout résulter de la différence de traitement dont elles ont bénéficié, comme Meghan Markle a semble-t-il voulu le dévoiler en évoquant les soupçons de racisme. Car si la mère d'Archie et Lilibet Diana a bien voulu reconnaître les attaques par les tabloïds dont a été victime sa belle-soeur au début, ces derniers l'appelant "waity Katie", se moquant d'elle qui attendait que le prince William finisse par la demander en mariage, elle a néanmoins mis en lumière la différence de ces attaques. "J'imagine comme cela a dû être difficile, je l'imagine vraiment. Mais ce n'est pas la même chose. Et si un membre de la famille royale peut me dire 'Nous avons tous dû surmonter des moments difficiles et des choses grossières dites à notre sujet'. Grossier et raciste ce n'est définitivement pas la même chose", a-t-elle fait savoir.