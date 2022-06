Jubilé d'Elizabeth II : Meghan et Harry seront-ils là ? La liste complète des présents et des absents !

Le jubilé approche ! A partir de ce jeudi et jusqu'à dimanche, la reine Elizabeth II est à l'honneur dans tout le Royaume-Uni : la souveraine s'apprête à fêter ses 70 ans de règne. Un énorme événement qui va rassembler tous les britanniques, mais surtout... la famille royale, presque au grand complet, qui va devoir suivre un programme chargé !

Si les célébrations débutent le jeudi matin, avec le début de la parade Trooping the Colour, tous n'apparaîtront pas au balcon. La reine Elizabeth, voulant éviter un rappel des différents scandales qui ont émaillé la couronne ces dernières années (l'affaire du Prince Andrew, le départ fracassant du Prince Harry, l'interview avec Oprah Winfrey, etc...), a décidé que seuls les membres actifs de la famille seraient présents.

On y retrouvera donc trois des enfants de la Reine : le Prince Charles et sa femme Camilla, la Princesse Anne et son mari, Timothy Laurence, ainsi que le Prince Edward et sa femme Sophie. Le Prince William et sa femme Kate seront également présents, avec leurs enfants, George, Charlotte et Louis de Cambridge. En revanche, pas question pour le Prince Andrew ou le Prince Harry d'apparaître avec leurs familles.

La reine, présente ou absente ?

Mais tous les deux devraient être bien présents le lendemain, lors de la messe traditionnelle. Tous les membres de la famille y seront conviés, et on devrait donc y retrouver le prince Harry et sa femme Meghan, qui font leur grand retour au Royaume-Uni, eux qui avaient quitté le pays en octobre 2019 avec fracas, tendant sa relation avec son frère William. Leurs cousins Zara Tindall, Peter Philips, Eugenie et Beatrice d'York devraient eux aussi être présents.

La famille royale sera également reçue pour une réception à la mairie de Londres. Le samedi, une grande soirée devrait réunir certains des membres de la famille royale et de nombreux artistes comme le groupe Duran Duran ou Diana Ross. Cependant, le prince William et son frère ne seront sûrement pas présents cette fois : l'aîné et sa femme seront en déplacement au Pays de Galles, quant au cadet, il fêtera en famille le premier anniversaire de sa petite Lilibet.

La petite fille devrait d'ailleurs rencontrer la Reine pour la première fois à cette occasion. Cependant, c'est la grande inconnue du week-end : Elizabeth II pourra-t-elle être présente lors de tous les événements ? Son équipe a expliqué récemment que les choses n'étant pas certaines, la souveraine serait annoncée quelques heures avant chaque étape de ce jubilé. Et on espère qu'elle pourra en faire une majorité !