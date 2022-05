Kate Middleton "seule" et "dépassée" après la naissance de ses enfants ? Elle évoque la "dépression" périnatale

Personne n'est à l'abri de l'anxiété et de la dépression

Reconnaissant avoir connu des difficultés dans l'éducation de George, Charlotte et Louis, elle invite les femmes à ne plus avoir honte de parfois ressentir de la tristesse ou de l'épuisement avec leurs enfants. Rappelant qu'environ 20 % des femmes au Royaume-Uni (1 femme sur 5) ont déclaré souffrir d'une maladie mentale périnatale, elle indique : "Personne n'est à l'abri de l'anxiété et de la dépression pendant cette période. Il est donc crucial que tous ceux qui pourraient être en difficulté reçoivent le bon soutien au bon moment, afin qu'ils puissent partager ces sentiments sans crainte de jugement et qu'ils puissent accéder à l'information, aux soins et au soutien dont ils ont besoin pour se rétablir."

Fière d'avoir rejoint cette association, la belle-fille de Lady Diana reconnait l'importance et la nécessité de faire "évoluer les mentalités, sensibiliser le public et veiller à ce que des services soient disponibles pour les parents et les bébés à ce moment important de leur vie". Pour conclure, elle se dit "extrêmement fière" d'être devenue la marraine de cette "fantastique" association. Queen Kate.