Jubilé de la reine : Stéphane Bern, Denis Brogniart... qui commentera les célébrations et sur quelle chaîne ?

Qui commentera donc les célébrations du jubilé de Platine et sur quelles chaînes ? On vous dévoile le programme. Sur France 2, c'est On vous dévoile le programme. Sur France 2, c'est Stéphane Bern , incontestable expert en la matière, qui est chargé de l'évènement. L'animateur sera aux côtés de Julian Bugier, pour prendre l'antenne à 9h45 ce jeudi 2 juin. De nombreux invités se succèderont, notamment Adelaïde de Clermont-Tonnerre (directrice de la rédaction de Point de vue), afin d'apporter leur expertise. Ensemble, ils commenteront donc le défilé Trooping the Colour , réunissant 1.400 soldats, 400 musiciens et 200 chevaux entre Horse Guards et Buckingham Palace. France 2 a également mis en place un dispositif de duplex en direct de Londres, avec Louise Ekland et Matthieu Boisseau.

Denis Brogniart à bord d'un bus anglais

à bord d'un bus à impériale, sera au plus près du public. Si le choix de Stéphane Bern fait rapidement sens, TF1 réserve en revanche son lot de surprises. En effet, Denis Brogniart, sera au plus près du public. L'animateur star de Koh-Lanta devrait régaler les fans. François-Xavier Ménage, lui, sera dans un taxi quand Garance Pardigon, elle, vivra l'expérience au bord d'une calèche. Enfin, Hélène Bonnet sera positionnée dans une navette fluviale. Le but ? "Être aux côtés du public et partager sa ferveur et son enthousiasme", communique la chaîne. Pour le direct, il démarre à 9h45 et a été mis entre les mains de Gilles Bouleau et Anne-Claire Coudray . Les deux têtes d'affiche de la chaîne seront donc aux commandes de l'émission spéciale Elizabeth II, une vie, un règne. Côté experts sont attendus Marc Roche (biographe royal et correspondant du Point à Londres), Isabelle Rivière (biographe de la reine), Vincent Meylan (rédacteur en chef de Point de vue), Catherine Ivanichtchenko (Voici) et Pierre Servent (consultant militaire), comme rapporté par La Voix du nord.

Sur LCI, chaîne d'information du groupe, c'est Hélène Mannarino elle aussi à bord d'un bus londonien, qui commentera l'évènement à partir de 6 heures du matin. Franceinfo proposera une édition spéciale présentée par Marianne Théoleyre dès 10h30 avec Lise Vogel en envoyée spéciale et des invités en plateau. Les chaînes d'information en continu, à l'instar de BFMTV couvriront naturellement le jubilé d'Elizabeth II.

Des documentaires et émissions spéciales en marge des directs consacrés aux festivités sont également prévus. Sur France 3, ce mercredi 1er juin, à 21 h 10, Des racines & des ailes, l'émission présentée par Carole Gaessler, proposera deux reportages inédits de 52 minutes intitulés Elizabeth II, un destin royal et Histoire d'une jeune fille qui voulait vivre loin du monde et qui est devenue, pas à pas, la reine du siècle. La chaîne thématique Histoire TV, (Groupe TF1) diffusera quant à des documentaires autour du jubilé. Ce jeudi 2 juin à 20h50 l'inédit Elizabeth II, le rôle d'une vie, suivi en deuxième partie de soirée par Philip, une vie de prince. Et vendredi 3 juin, à 20h50 La royauté fait son cinéma, suivi de Deux soeurs, une histoire : Elizabeth II et la princesse Margaret.

Le grand concert organisé à Buckingham Palace à l'occasion du jubilé de Platine, le Platinum Party at the Palace, qui clôturera les célébrations, sera retransmis en direct sur la chaîne Paris Première.