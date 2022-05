Denis Brogniart et sa femme Hortense : câlins, selfies taquins... Le couple s'éclate à Roland-Garros !

Un rendez-vous immanquable pour ce sportif confirmé : comme chaque année, Denis Brogniart a profité d'un lundi ensoleillé pour aller faire un petit tour à Roland-Garros. Confortablement assis en loges, le présentateur de Koh Lanta a pu encourager les meilleurs joueurs du monde, dont le Grec Stefanos Tsitsipas, qu'il a photographié de très près, partageant ses clichés avec ses abonnés.

Déjà venu plus tôt dans le tournoi, il a cette fois profité de cette belle journée de tennis avec sa femme, la discrète Hortense. Plus habituée à rester dans l'ombre, la mère de ses trois filles (Lili et Violette, 17 ans et Blanche, 16 ans) semblait très heureuse de cette journée en amoureux. Et le couple a pu montrer qu'après tant d'années d'amour, tout va toujours très bien entre eux : câlins, ils ont multiplié les gestes d'affection et les rapprochements.