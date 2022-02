Denis Brogniart : Sa femme enceinte sur le tournage de Koh-Lanta, son anecdote amusante

Depuis près de vingt ans, Denis Brogniart file le parfait amour avec Hortense, qu'il a épousée en 2007. Ensemble, ils ont eu trois filles : les jumelles Lili et Violette (nées en 2005) et Blanche (née en 2006). Et c'est lors d'un tournage de Koh-Lanta que le présentateur de 54 ans a découvert la grossesse de sa dernière. Une anecdote racontée sur les ondes de Fun Radio, dans l'émission de Cartman, le 17 février 2022.

C'est en 2003 que les regards de Denis Brogniart et Hortense se sont croisés pour la première fois. Le présentateur de Koh-Lanta (depuis 2002) s'est rendu dans les locaux de LCI pour un remplacement au service des sports. Il y a croisé Hortense, qui y travaillait. Et entre eux, le courant est immédiatement passé. Il lui a proposé de venir au Panama pour travailler sur la prochaine édition de l'émission d'aventure de TF1, une proposition qu'elle a acceptée. La suite, tout le monde la connaît. Ils se sont mariés et ont eu des enfants. En revanche, le public ignorait sans doute que c'est lors d'un tournage de Koh-Lanta qu'il a découvert que son épouse était enceinte de Blanche.

Quand elle n'a plus travaillé pour l'émission, il arrivait à Hortense de venir quelques jours pour retrouver Denis Brogniart. Et lors du tournage de Koh-Lanta : Vanuatu (diffusé en 2006), elle a découvert qu'elle était enceinte de Blanche. "On a su que ma femme était enceinte de la petite dernière, Blanche, sur un tournage au Vanuatu. Je suis allé cherché le test de grossesse à la pharmacie au Vanuatu, je l'ai donné à ma femme et elle a vu qu'elle était enceinte. Sauf que ma femme, qui n'est jamais totalement rassurée, m'a dit qu'elle voulait faire un autre test pour être sûre. J'y suis donc retourné et la pharmacienne m'avait repéré vu que je n'avais pas la tête du Vanuatu et elle me dit : 'Vous avez déjà eu un test, vous avez deux femmes enceintes ?'", a-t-il raconté à Cartman et son équipe. Denis Brogniart a répondu que seule sa femme était enceinte, avant de demander combien de test il restait. Après avoir appris qu'il n'y en avait que deux et que la pharmacie ne serait pas réapprovisionnée de sitôt, il a tout acheté. Quelques mois plus tard, ils ont eu le bonheur d'accueillir leur troisième fille dans la famille.