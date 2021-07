Denis Brogniart, rare photo avec ses filles, ses "3 princesses" : moment intime et détente

Pas de Koh-Lanta l'été. Alors qu'il a profité toute l'année de sublimes paysages à l'autre bout du monde, comme aux îles Fidji ou en Polynésie française afin de tourner les différentes saisons du jeu d'aventure, Denis Brogniart consacre son été à ses proches. C'est ainsi qu'il passe du bon temps en famille en Grèce, avec sa femme Hortense et leurs trois filles.

Jeudi 29 juillet 2021, l'animateur de TF1 s'est saisi de son compte Instagram afin de partager un peu de son séjour de rêve. C'est ainsi qu'il partage une jolie photo de lui accompagné de ses trois princesses, les jumelles Lili et Violette (15 ans) et Blanche (14 ans). Denis Brogniart prend la pose lunettes de soleil vissées sur le nez, coiffé d'une casquette à l'envers et souriant. Il est confortablement installé dans une piscine visiblement privée, en plein soleil, tandis que ses filles apparaissent de dos, elles aussi dans l'eau. "Conciliabule au sommet avec mes 3 filles, mes princesses sous le soleil de Santorin. C'est ça aussi les vacances ! Je vous aime si fort !", écrit-il en légende.