Denis Brogniart : Son séduisant fils Dimitri balance des dossiers sur son père

Lors de son passage dans l'émission Le QG, Denis Brogniart a eu le droit à une belle surprise : celle de son fils aîné Dimitri (20 ans). Le jeune homme a pris le temps de se connecter par visioconférence depuis Strasbourg où il suit ses études dans une école de commerce pour partager quelques confidences privées sur son célèbre papa.

En effet, après avoir répondu à une série de questions auprès des animateurs Labeeu et Guillaume Pley, celles-ci ont été posées à Denis Brogniart, lequel devait tenter de fournir les mêmes réponses que son fils. Le duo se connaît bien puisqu'il s'agissait presque d'un sans faute pour le présentateur de Koh-Lanta. L'occasion pour les téléspectateurs d'en savoir plus sur Denis Brogniart comme le fait qu'il ne débarrasse jamais la table et ne fait jamais son lit. Il aurait même déjà déclaré : "On ne fait pas des enfants pour rien." Il a d'ailleurs confirmé : "Bah j'ai fait 4 enfants, évidemment !"

Denis Brogniart a également réussi à se souvenir du plus beau cadeau offert à Dimitri, à savoir "une très belle montre pour ses 18 ans", ainsi que de son pire cadeau. "On se baladait dans Paris, on est allé mangé des sushis, on est arrivé à la porte de Versailles, tu pensais que je t'emmenais voir Rafael Nadal et finalement on est allé au concert de Christophe Maé", s'est-il souvenu. Et de préciser : "Ce qui est sympa c'est que moi j'avais une place top bien assise, et lui était dans la fausse au lion." Dimitri a de son côté trouvé ce moment beaucoup moins "sympa".

Le jeune homme s'est vengé en révélant que son père n'avait aucun point fort avec "tout ce qui est en rapport avec l'équilibre". "Par exemple, les épreuves dans Koh-Lanta, je les teste, les poteaux, quand je tiens ça se compte en centième de secondes", a été forcé de reconnaître Denis Brogniart. Enfin, l'animateur a confirmé une drôle d'anecdote, celle où il a été interpellé par la police lors d'un voyage à l'étranger. "J'étais en tournage d'Automoto en Arizona, à Phoenix, il fait un temps de merde, on a pris du retard, j'essaye la nouvelle Mercedes, c'est un bolide, j'ai 150 km à faire, il fallait qu'on rejoigne tout un groupe, donc là on envoie. Et je suis à plus de 200 km/h et je me fais gauler par un shérif. J'étais avec mon cameraman et mon équipe et le type était tout seul, on était au milieu du désert, on met les mains sur le capot", a détaillé Denis Brogniart. Finalement, l'animateur est parvenu à se tirer de cette fâcheuse situation en expliquant être le Jeff Probst français, l'animateur de la version américain de Koh-Lanta. "Donc finalement, au lieu de me faire confisquer la voiture et de rentrer avec une super amende, ça m'a coûté 100 dollars", a-t-il confié, non sans fierté.