Denis Brogniart confiné avec ses filles : ça ne rigole pas avec les devoirs

On connaît Denis Brogniart animateur sur TF1, mais moins le Denis Brogniart père de famille. Confiné comme tout le monde, le célèbre animateur en a dit plus sur ses journées particulières et notamment sur ses filles.

Marié depuis 2007 avec Hortense, l'homme de 52 ans est à la tête d'une famille nombreuse de quatre enfants : Dimitri né en 2000, les jumelles Lili et Violette nées en 2005, et une dernière fille née en 2006. "Je suis confiné dans ma maison avec tous mes totems de Koh-Lanta qui sont là comme des protecteurs, avec ma femme et mes trois filles", a-t-il confié. L'aîné de la famille a en effet "préféré être avec sa chérie".

Entouré de femmes, Denis Brogniart fait du sport, comme on a pu le voir sur Instagram, mais veille aussi à ce que ses adolescents (une en 4e et deux en 3e) suivent bien les cours à distance. Et il faut croire qu'elles sont très sérieuses : "Elles travaillent plus à la maison qu'au collège", a-t-il déclaré.

Jeudi 26 mars, Nagui, lui aussi papa de quatre enfants, a également évoqué les devoirs à la maison : "[Je vis cette situation particulière, NDLR] comme un père de famille. C'est-à-dire avec quatre enfants et en leur donnant, ma femme et moi, des cours, et en suivant ce que l'on peut, le plus possible, avec les professeurs à distance. Et on apprend, et on réapprend peut-être même beaucoup de choses, mais on travaille avec eux." Tout comme Arthur, un jour plus tôt : "On fait l'école tous les deux devant l'ordinateur connecté avec la maîtresse. Je ne sais pas si j'aurais réussi à faire les devoirs de mon fils de 10 ans, mais là, les triangles, les ronds, c'est bon, je m'en sors. En une semaine, j'ai passé plus de temps collé à ma fille que les six derniers mois. Jamais j'aurais pensé faire l'école à ma fille de toute ma vie."

Décidément, les papas animateurs assurent à la maison !