Denis Brogniart : Photo exceptionnelle de ses quatre enfants et belle déclaration

Dimanche 30 mai 2021, la fête des Mères était célébrée en France. L'occasion pour bon nombre de personnalités de rendre hommage à leur tendre maman. C'est le cas de Denis Brogniart qui a partagé sur Instagram une belle et rare photo de sa mère accompagnée de ses quatre enfants.

Sur ce superbe cliché, la mère de Denis Brogniart, professeure en mathématiques, apparaît souriante, lunettes de vue sur le nez et les yeux rivés sur ses quatre adorables petits-enfants. La bibliothèque familiale en fond, les quatre bambins semblent éblouis par leur grand-mère. Dimitri, 20 ans et issu d'un premier mariage, prend la pose avec ses trois soeurs les jumelles Lili et Violette (15 ans) et Blanche (14 ans), toutes les trois nées des amours de l'animateur avec sa femme Hortense.