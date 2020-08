Denis Brogniart en vacances avec sa femme Hortense : rare photo du couple

Denis Brogniart et Hortense se sont rencontrés il y a dix-sept ans. Invité de 50' Inside en mai dernier, il se replongeait dans ses souvenirs auprès de Nikos Aliagas: "En gros, je suis aux services des sports de TF1 et on me demande d'aller présenter pendant une semaine le matin le journal des sports sur LCI. J'y vais et puis là, il y a une chef d'édition sympathique, très mignonne, qui me tape dans l'oeil. On discute et on parle de voyages." Un premier point commun qui se révèle décisif pour la suite de leur relation puisque Denis Brogniart voit alors l'occasion de l'emmener avec lui sur le tournage de Koh-Lanta. "Et on part au Panama. Notre histoire naît là-bas, autour d'un bon petit plat local dans un petit restaurant perdu au milieu de rien", avait-il raconté..

La suite, on la connaît, le couple a eu la chance de fonder une belle et grande famille avec trois filles, les jumelles Lili et Violette nées en 2005 et Blanche née en 2006. Denis Brogniart est également le papa d'un fils né d'une précédente relation en 2000. L'animateur et Hortense se sont dit "oui" en 2007 à l'occasion d'une cérémonie intime dans la commune des Yvelines où le père de la mariée les a unis.