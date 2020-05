Denis Brogniart ému : ses confidences touchantes sur son père mort d'un cancer

Il a été l'une des figures les plus présentes à l'antenne, mais aussi sur les réseaux sociaux pendant le confinement. En effet, grâce à Koh-Lanta diffusée chaque vendredi soir, ainsi qu'à ses live quotidiens sur Instagram avec d'anciens aventuriers, Denis Brogniart a diverti du mieux qu'il a pu les Français en cette période morose. C'est donc tout naturellement qu'il a eu l'honneur d'être reçu dans 50' Inside samedi 16 mai 2020 par Nikos Aliagas pour la première interview post-confinement du programme.

Masqués et à bonne distance l'un de l'autre, les deux hommes ont bien entendu fait le point sur le contexte actuel, mais pas seulement. Ce fut l'occasion pour Denis Brogniart de revenir sur cinq dates qui ont marqué sa vie. Parmi elles figure l'année 2018, au cours de laquelle il est devenu l'ambassadeur pour la fondation Arc, une association qui lutte contre le cancer. Il s'agit d'un engagement cher au coeur de l'animateur étant donné que son père est lui-même décédé de ce fléau il y a vingt-huit ans. "Aujourd'hui, on soigne un cancer sur deux, en 2025, on en soignera deux sur trois si la recherche continue d'avancer", a-t-il rappelé, confiant.

Une avancée positive qui aurait pu bouleverser le sort de son père s'il avait pu en bénéficier. "J'ai eu le malheur de perdre mon père, il était plus jeune que moi aujourd'hui, et quand je discute de sa pathologie aujourd'hui avec des médecins, ils me disent que s'il l'avait eu hier, on l'aurait sauvé grâce aux avancées que l'on connaît aujourd'hui", a-t-il expliqué avec émotion.

Déterminé à se mobiliser pour la cause, Denis Brogniart espère désormais qu'un Téléthon géant soit mis en place pour récolter toujours plus de fonds, un projet qu'il surnomme même un "cancerothon". Et pour cause, il précise que 80% de l'argent consacré à cette lutte provient de dons. "Imagine si toutes les chaînes se mobilisent pour cette maladie qui nous touche tous de près ou de loin ?", a-t-il demandé à Nikos Aliagas, qui a bien ressenti la sincérité de l'investissement de son invité.