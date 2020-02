Denis Brogniart ému : révélations sur la mort de son père et ses conséquences

Plus que quelques jours avant le retour de Koh-Lanta, célèbre émission d'aventure diffusée sur TF1 et présentée par Denis Brogniart. À l'occasion du lancement imminent de la nouvelle saison, l'animateur est invité à faire la promotion du programme dans de nombreux médias. Invité dans l'émission Ça fait du bien, sur Europe 1, le présentateur de 52 en a profité pour aborder un tout autre sujet : le décès de son père survenu brusquement en 1992.

"Mon père est mort à 49 ans, c'est-à-dire que mon père est mort plus jeune que je ne le suis aujourd'hui. C'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent : 'Passer les 50 ans, quelle horreur !', mais pour moi, ça a été une forme de soulagement d'atteindre cet âge que mon père n'a pas atteint à cause de ce foutu cancer...", a raconté Denis Brogniart. Aujourd'hui malgré les années qui ont passé, l'animateur pense toujours à son père et parle de lui avec beaucoup d'émotion. "Moi j'avais 25 ans, j'étais à l'armée, mon père était brillant, c'était mon guide dans la vie et ça l'est toujours...", continue-t-il.



Traumatisé par cette douloureuse disparition, Denis Brogniart n'a cessé de vouloir se battre contre la maladie qui a emporté son père. Pourtant, il a gardé des séquelles de ce triste événement. "Je crois que c'est après ça que je suis devenu un peu hypocondriaque. Aujourd'hui, je m'investis autant que je peux le faire pour la recherche contre le cancer à travers une fondation dont j'ai la chance d'être le parrain et qui s'appelle la Fondation ARC. Il faut imaginer qu'aujourd'hui un cancer sur deux est soigné (...) Ce qui me rassure et me rend triste à la fois, c'est lorsqu'un chercheur m'a dit : 'Le cancer qu'avait votre père, aujourd'hui 99,9% de ce genre de cancer, on les soigne", raconte l'acolyte de Christophe Beaugrand à la présentation de Ninja Warrior (TF1).

Aujourd'hui, mari dévoué et père de quatre enfants – Dimitri (né en 2000), les jumelles Lili et Violette (nées en 2005) et une autre fille (née en 2006) –, Denis Brogniart essaye d'être le plus présent possible pour sa famille nombreuse. Aussi, pendant ses tournages loin des siens, il s'est imposé une règle : être en contact tous les jours avec eux. "On passe entre une demi-heure et une heure et demie ensemble quotidiennement. Il m'arrive de parler de devoir avec une de mes filles, de partager le repas à distance... on est très loin, mais on garde une vraie proximité", déclarait-il au magazine Gala.