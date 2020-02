Denis Brogniart : Un mari et père très présent même loin des siens

Pour chaque tournage de Koh-Lanta, Denis Brogniart (52 ans) passe environ un mois sans son épouse Hortense et ses enfants. Un éloignement qu'il tente de combler par tous les moyens et il peut dire merci aux nouvelles technologies.

Interviewé par le magazine Gala qui s'est intéressé aux coulisses du tournage de l'émission, le célèbre animateur marié depuis 2007 avec Hortense et avec qui il a quatre enfants – Dimitri (né en 2000), les jumelles Lili et Violette (nées en 2005) et une autre fille (née en 2006) – a avoué qu'il n'était pas toujours évident pour lui d'être séparé de sa famille nombreuse. Alors, pour éviter que le manque ne se fasse trop grand, il s'est imposé une sorte de règle, possible grâce à l'avancée technologique : être en contact tous les jours avec eux. "On passe entre une demi-heure et une heure et demie ensemble quotidiennement. Il m'arrive de parler de devoir avec une de mes filles, de partager le repas à distance... on est très loin mais on garde une vraie proximité."

Même à l'autre bout du monde, Denis Brogniart prend le soin d'être un mari et un père présent.

On apprend ensuite dans le magazine que sa femme Hortense, taxidermiste, le rejoint "une quinzaine de jours" sur place, toutes les saisons. Et ses enfants ? Ils ont moins de chance ! "Ça dépend" confie-t-il. et d'ajouter concernant l'édition Koh-Lanta 2020 : "Là, ils ne viennent pas parce que le Pacifique Sud, c'est vraiment loin." Tant pis pour eux !

Les dernières vacances de Denis Brognairt en famille ont été synonyme de quelques galères. En juillet 2019, alors qu'il était en Grèce, il y a eu un tremblement de terre. Un an plus tôt, à Bali, ses proches et lui ont vécu un autre séisme...