Denis Brogniart : "Grosse frayeur" pendant ses vacances en Grèce !

Un séisme qui n'a, fort heureusement, causé aucun dégât et fait aucun blessé. Mais, comme le précisent nos confrères du Parisien, des infrastructures de télécommunications ont été endommagées et l'électricité a été coupée dans plusieurs quartiers d'Athènes.

Ce n'est pas la première fois que Denis Brogniart fait face à un tel événement en vacances. En juillet 2018, alors qu'il se trouvait à Bali, en Indonésie, avec son épouse Hortense et leurs enfants, Dimitri (né en 2000), les jumelles Lili et Violette (2005) et la petite dernière, Blanche (née en 2006), il a été surpris par un tremblement de terre qui a secoué l'île. "Ça fait drôle, ce matin 7h, notre maison à Bali bouge. Tremblement de terre. Épicentre à 60 km. 6,2 échelle de Richter", avait-il écrit sur Twitter.