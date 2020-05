Denis Brogniart, sa rencontre avec Hortense : "Elle m'a tapé dans l'oeil"

Depuis dix-huit ans maintenant, Denis Brogniart est aux commandes de Koh-Lanta. Grâce au célèbre programme d'aventure, l'animateur de 52 ans est devenu l'une des personnalités préférées des Français. Mais l'émission lui aura également permis de concrétiser sa plus grande histoire d'amour, celle qu'il partage avec Hortense.

C'est ce qu'il rappelle volontiers lors de son interview accordée à Nikos Aliagas dans 50' Inside samedi 16 mai 2020. "Ton épouse Hortense, tu l'as rencontrée dans les couloirs de LCI, et ensuite elle est venue sur le tournage de Koh-Lanta", lui rappelle le présentateur. Et Denis Brogniart de se replonger dans ses souvenirs : "En gros, je suis aux services des sports de TF1 et on me demande d'aller présenter pendant une semaine le matin le journal des sports sur LCI. J'y vais et puis là, il y a une chef d'édition sympathique, très mignonne, qui me tape dans l'oeil. On discute et on parle de voyages."

Un premier point commun qui se révèle décisif pour la suite de leur relation puisque Denis Brogniart voit alors l'occasion de l'emmener avec lui sur le tournage de Koh-Lanta. "Et on part au Panama. Notre histoire naît là-bas, autour d'un bon petit plat local dans un petit restaurant perdu au milieu de rien", raconte-t-il des étoiles encore plein les yeux.

La suite, on la connaît, le couple a entrepris de fonder une belle et grande famille. "Dix-sept ans plus tard, on a trois filles ensemble [les jumelles Lili et Violette nées en 2005 et puis une autre fille prénommée Blanche née en 2006, NDLR], plus mon fiston [né d'une précédente relation en 2000, NDLR]. Je ne serai pas l'animateur que je suis aujourd'hui sans ma famille, et a fortiori sans ma femme", admet-il tendrement. En outre, Denis Brogniart et Hortense ont célébré leur amour en 2007 à l'occasion d'une cérémonie intime dans la commune des Yvelines où le père de la mariée les a unis. Une love story comme on les aime !