Elsa Lunghini : Rare photo de Luigi, son séduisant fils

Le dimanche 30 mai 2021, Elsa Lunghini célébrait la fête des Mères. Pour l'occasion, l'actrice d'Ici tout Commence (TF1) était en famille, aux côtés de sa maman et de son fils unique, Luigi Kröner. Ce grand tatoué est âgé de 26 ans pose fièrement pour une photo souvenir avec sa grand-mère au soleil depuis le jardin familial. "Bonne fête maman !", écrit l'actrice sur son compte Instagram.

En comparaison, Elsa Lunghini dévoile aussi une photo d'elle et de sa mère, en noir et blanc, datée de l'époque où les casquettes de conducteurs et longs boulons en daim étaient à la mode. Mère et fille posent là encore dans un jardin, presque comme des jumelles, peut-être à l'occasion d'une fête des Mères. De si belles archives familiales.