Elsa Lunghini fière de son fils Luigi : charmant infirmier dans une vidéo très émouvante

Elsa Lunghini a de quoi être fière de son fils unique, le très charmant Luigi, né de sa relation passée avec le chanteur allemand Peter Kröner. Le jeune homme de 26 ans apparaît dans un mini-film qui suscite une grande vague d'émotion depuis quelques jours, celui qu'Intermarché a dévoilé le 29 novembre 2020 en soutien aux soignants, en pleine pandémie de coronavirus.

Dans Jusqu'à mon dernier souffle, Luigi Kröner y incarne un infirmier qui s'occupe d'un homme touché par la Covid-19. En parallèle, on découvre des images de la femme et du fils du malade, qui semble avoir le même âge que l'infirmier joué par le fils d'Elsa Lunghini. Alors que l'employé hospitalier est sur le point de craquer, toute son équipe le soutient pour qu'il ne perde pas pied. Le tout sur un titre émouvant du duo révélation Terrenoire. La fin est bien évidemment heureuse et le clip se conclut par le message : "Noël, c'est le meilleur moment pour dire merci".

Comme beaucoup, Elsa Lunghini a été secouée et émue par cette vidéo de 3 minutes (qui sera proposée dans une version écourtée pour la télévision). La fierté de voir son fils dans un si beau projet est immense. "Quel bel infirmier tu fais @luigikroner, a commenté l'actrice de 47 ans. Bel hommage au personnel soignant et beau titre de @_terrenoire_ #noel #soignants #myboy @lewkowiczkatia." La star de la série Ici Tout commence sur TF1 n'est pas le seul membre de la famille à être sous le charme de Luigi. L'actrice Marlène Jobert, la cousine d'Elsa Lunghini et maman de l'actrice Eva Green, a également salué sa touchante prestation. "Beau gosse et très crédible en infirmier mon petit neveux !!! Le famille est fière de lui. Ce bel hommage aux soignants est aussi bien mérité... Bravo LUIGI", a-t-elle écrit dans la section réservée aux commentaires.