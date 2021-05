John Travolta : Première fête des mères déchirante depuis la mort de sa femme

Il n'est pas le seul à avoir rendu hommage à la comédienne. Sa fille, Ella Travolta, a elle aussi tenu à avoir une pensée pour sa mère en cette journée si particulière. Elle a posté une photo d'elle, jeune enfant, proche de sa mère avec ces tendres mots : "Maman, merci pour tout ce que tu as fait pour nous et pour ce monde. Tu me manques et je t'aime très fort, mais ton sourire, ta chaleur et ton amour sont éternels. Je souhaite à toutes les mamans une bonne fête des mères".