Mort de Kirstie Alley : John Travolta dévasté par la perte de son amie la plus "spéciale"

La famille de Kirstie Alley a annoncé la triste nouvelle de sa mort le 5 décembre 2022, l'actrice américaine ayant succombé à un cancer à l'âge de 71 ans. Lauréate de deux Emmy Awards notamment pour son rôle dans la série Cheers, elle a vu sa popularité exploser grâce à la romance Allô, maman ici bébé ! qui a connu plusieurs suites. Dans ce long métrage de 1989, elle partageait la vedette avec John Travolta, un comédien avec lequel elle était restée proche. Ce dernier n'a pas tardé à faire part de tout son chagrin face à la nouvelle de son décès.

Sur Instagram, la star John Travolta a publié un message pour rendre hommage à sa partenaire, avec qui il a formé un duo emblématique et irrésistible : "Kirstie était l'une des relations les plus spéciales que j'ai jamais eues. Je t'aime Kirstie. Je sais que nous nous reverrons." Pour accompagner ses mots, il a choisi de sublimes photos de la comédienne à la chevelure généreuse, dont l'une témoigne de leur grande complicité. L'information de la mort de Kirstie Alley est d'autant plus tragique pour l'acteur américain qu'il a perdu sa femme Kelly Preston du cancer en 2020. Il a aussi vu sa partenaire dans Grease, Olivia Newton-John, également succomber à cette maladie en août dernier à l'âge de 73 ans.