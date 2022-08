Mort d'Olivia Newton-John : le chagrin de John Travolta, dont la femme est aussi décédée du cancer du sein

Les mots de John Travolta sont très forts, d'autant plus qu'il a perdu son épouse Kelly Preston en 2020, des suites de la même maladie, le fléau du cancer du sein.

Dans Grease de Randal Kleiser sorti en 1978 et adapté de la comédie musicale homonyme de Jim Jacobs et Warren Casey, créée en 1972 à Broadway, l'actrice disparue incarne Sandy, une lycéenne australienne bien sage dont s'amourache Danny Zuko, un garçon rebelle. Les deux jeunes gens partagent dans ce long métrage des scènes mythiques, notamment la chanson Hopelessly Devoted to You, qui sera nommée aux Oscars. Un morceau qui n'était pas prévu au départ car les producteurs étaient frileux à l'idée de donner à la fringante Olivia un morceau rien qu'à elle.

En 2017, John Travolta avait pris la parole en soutien à son amie Olivia Newton-John dans le magazine People, alors pour la seconde fois en lutte contre le cancer du sein. "Olivia a toujours été un être humain incroyable et une inspiration pour des millions de gens, si nous lui envoyons tout notre amour pour qu'elle passe au travers – et je la connais bien –, elle le sentira et cela l'aidera. Nous l'aimons et elle nous aime."

Le duo mythique s'était également retrouvé en 2012 pour la sortie d'un album de Noël intitulé This Christmas avec la chanson I Think You Might Like It.