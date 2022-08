Mort d'Olivia Newton-John : une célèbre actrice fait d'émouvantes révélations

Olivia Newton-John - mondialement connue pour ses rôles dans Grease ou encore Xanadu, ainsi que ses tubes Physical et Summer Nights - est morte ce lundi 8 août 2022 à l'âge de 73 ans après avoir perdu sa longue bataille contre le cancer du sein. Elle avait pris connaissance de sa maladie en 1992. Son cancer a été en phase de rémission à deux reprises avant de refaire définitivement surface en 2017.

Elle s'est battue pendant de longues années mais sa santé s'est progressivement détériorée, ce qui n'a pas échappé à sa grande amie Jane Seymour, célèbre James Bond Girl dans le film Vivre et laisser mourir (1973) et inoubliable Docteur Quinn, femme médecin. L'actrice de 71 ans vient de déclarer, dans une interview accordée à l'émission américaine Entertainment Tonight, qu'elle avait passé du temps avec des amis en commun de la superstar, la veille de sa mort, et qu'ils avaient fait part de leur inquiétude quant à l'état de santé de l'actrice.

Une femme engagée

"Nous parlions d'elle et de la façon dont [Olivia] n'avait pas répondu à nos SMS... Nous savions tous que quelque chose se passait" a-t-elle déclaré, très émue. Elle a par la suite rendu hommage à son amie en évoquant son talent, son authenticité et sa "capacité à partager, à prendre soin des autres et faire changer le monde ... en particulier en ce qui concerne la lutte contre le cancer".

Car oui, entre son centre de recherche à Melbourne, ses albums caritatifs (Stronger Than Before, This Christmas avec John Travolta) et d'autres initiatives, Olivia Newton-John s'était fortement engagée dans la lutte contre le cancer. L'amie de John Travolta avait mis toute son énergie et sa notoriété au service de la prévention et de l'importance du dépistage.

"Pendant plus de 30 ans, Olivia était un symbole de triomphe et d'espoir, par rapport à sa lutte contre le cancer du sein. Son inspiration pour la guérison et son expérience de pionnière dans le domaine de la phytothérapie se poursuivent avec le Fonds de la Fondation Olivia Newton-John, consacré à la recherche sur la phytothérapie et le cancer" a notamment déclaré son mari John Easterling sur Facebook.