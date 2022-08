Olivia Newton-John est morte : la star de Grease emportée par un cancer du sein

Le monde du cinéma et de la musique sont actuellement en deuil. Olivia Newton-John est décédée ce lundi 8 août 2022 alors qu'elle luttait contre un cancer du sein depuis plus de 30 ans, bien qu'aucune cause spécifique du décès n'ait été officiellement déclarée comme le rapporte le site TMZ. Elle s'est éteinte paisiblement dans son ranch dans le sud de la Californie, entourée de ses amis et sa famille, a révélé son mari John Easterling.

La star britannique a connu ses premiers moments de gloire dans les années 70, avec des titres à succès comme If not for you, Let me be there ou encore Have you never been mellow. Son interprétation de Sandy dans Grease aux côtés de John Travolta en 1978 l'a propulsé vers de nouveaux sommets. Un succès suivi d'un autre puisqu'elle crevait l'écran deux ans plus tard dans Xanadu de Robert Greenwald.

Un cancer coriace

Pour revenir sur la musique, son plus grand succès a été son morceau Physical, qui a battu tous les records en termes de ventes dans les années 80, restant notamment au premier rang pendant 10 semaines aux USA. Elle était également réputée pour être une fervente militante de l'environnement ainsi que des droits des animaux, et ce tout au long de sa carrière. En 1992, on lui diagnostique un cancer du sein, qui a été en phase de rémission à deux reprises avant de refaire définitivement surface en 2017.

Côté amour, elle a épousé l'acteur et danseur Matt Lattanzi en 1984, alors qu'il s'étaient rencontrés sur le tournage de Xanadu. Il ont eu un enfant ensemble : une fille nommée Chloé Rose. En 1995, ils ont décidé de divorcer. Elle a finalement retrouvé l'amour avec John Easterling, le fondateur d'Amazon Herb Co, qu'elle a épousé en 2008. Elle s'est donc éteinte ce lundi, à l'âge de 73 ans.