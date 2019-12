"Grease" : Olivia Newton-John et John Travolta renfilent leurs célèbres costumes

Les fans de Grease ont déjà eu leur miracle de Noël ! Vendredi 13 décembre 2019, Danny Zucko et Sandy Olsson ont arpenté les rues de West Palm Beach, en Floride, et on aurait presque pu entendre les paroles de Summer Nights.

Olivia Newton-John et John Travolta ont remis leurs costumes de l'époque pour un événement unique : la projection du film et une rencontre avec des fans. Olivia Newton-John arborait le classique ensemble jupe plissée-chemisier jaune de Sandy alors que John Travolta portait le total look noir et blouson de cuir (avec perruque pour l'occasion !) de Danny Zucko.

Dans une photo postée sur Instagram, l'actrice a ravi ses fans en immortalisant cet après-midi. "C'est la première fois que nous portons nos costumes depuis le tournage du film ! Je suis tellement contente !", s'est-elle réjouie.

L'actrice de 71 ans a repris le tube Hopelessly Devoted to You, alors que l'acteur de 64 ans a chanté Sandy. Puis ils ont entonné en groupe l'inoubliable Greased Lightenin'.

Début novembre, le blouson noir et le pantalon taille haute portés par l'actrice à la fin du film, alors qu'elle chante You're the one that I want, ont été vendus lors d'une vente aux enchères pour la modique somme de 405 700 dollars, soit deux fois le prix demandé par la maison de ventes Julien's Auctions. L'acquéreur, qui se définit comme "le fan numéro un d'Olivia Newton-John", a demandé qu'une partie de cet argent soit reversée au centre Olivia Newton-John, spécialisé dans la recherche sur le traitement du cancer, dont souffre l'Australienne pour la troisième fois. Depuis 1978, l'année de sortie du film, les deux acteurs sont restés très proches et John Travolta a toujours beaucoup soutenu Olivia Newton-John tout au long de sa maladie.

La comédie musicale Grease, considérée comme un classique du cinéma, sera adaptée en série par HBO alors que les studios Paramount préparent Summer Lovin', un film sur l'été de la rencontre de Sandy et Danny.