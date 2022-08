Mort d'Olivia Newton-John : dévasté, son mari lui rend un hommage déchirant...

"L'essence profonde d'Olivia, c'était de soigner les maux en utilisant ses chansons, ses mots", continue son dernier époux, avec elle jusqu'à la fin. "Elle était la femme la plus courageuse que j'ai jamais connue. Sa capacité à se soucier véritablement des gens, de la nature et de toutes les créatures surpasse ce qui est humainement possible. Et c'est seulement par la grâce de Dieu qu'il m'a été permis de partager une relation si profonde et passionnelle avec elle si longtemps. Dans ses moments les plus difficiles, elle a toujours gardé son esprit, son humour et sa volonté de retrouver la lumière".

"Désormais, alors même que son âme est montée au ciel, le fossé qui déchire mon coeur et la douleur de l'avoir perdue sont soignés par la joie d'avoir connu son amour et la lumière qu'elle a toujours répandue autour d'elle", conclut son mari avec poésie, avant de conclure : "Notre famille a beaucoup apprécié le vaste océan d'amour et de soutien que vous avez su nous faire parvenir". Un bel hommage particulièrement apprécié des internautes, nombreux à commenter son post.