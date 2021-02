Olivia Newton-John atteinte d'un cancer de stade 4 : son mari est prêt à tout pour elle

En 2017, Olivia Newton-John (72 ans) révélait publiquement être atteinte d'un cancer du sein de stade 4. Une effroyable nouvelle pour les fans de la star du film Grease, qui s'inquiétaient pour la santé de l'actrice. Quatre ans après, Olivia a accordé une interview au site People afin de rassurer son public. Si elle confie se sentir "bien", l'ancienne actrice anglo-australienne avoue qu'elle se sent particulièrement chanceuse d'être encore en vie. "Je ne pensais pas vivre aussi longtemps ! Je me sens bénie" révèle-t-elle au site américain.

Pour la soutenir, son époux John Easterling a décidé de cultiver du cannabis médicinal dans leur propriété. Une plante aux multiples vertus qui soulage Olivia. Elle explique : "J'ai beaucoup de chance d'être mariée à un homme merveilleux qui est un phytothérapeute et qui possède de grandes connaissances. Maintenant, il fait pousser du cannabis médicinal pour moi, et c'est tout simplement merveilleux. Il m'aide dans tous les domaines".

Bien que malade, la chanteuse n'a pas perdu la joie de vivre et compte bien réaliser de nombreux projets en 2021. Premièrement, préparer le mariage de sa fille, Chloé Lattanzi, qui va se marier avec son fiancé Matt Driskill. Une aubaine pour Olivia qui est très proche de sa fille. "J'ai travaillé toute ma vie, et le souvenir le plus lointain dont je me souviens, c'est lorsque j'étais enceinte de Chloé et ses deux premières années de vie. C'est donc merveilleux de renouer avec mon bébé. Elle est ma raison d'être." confie l'actrice.

Par ailleurs, Olivia a révélé préparer la sortie d'un disque exclusif composé de duos. Pour rappel, la chanteuse n'avait pas sorti de titres depuis 2016 et ses deux albums Friend for Christmas et Liv On.