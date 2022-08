Mort d'Olivia Newton-John : Les épreuves traversées par sa fille unique Chloe Lattanzi

Après une longue bataille contre le cancer du sein, Olivia Newton-John est décédée à 73 ans le 8 août 2022. L'héroïne de Grease et chanteuse à la voix d'or anglo-australienne laisse derrière elle un mari, John Easterling, et une fille unique, Chloe Lattanzi, née de son couple avec Matt Lattanzi. La jeune femme de 36 ans a rendu hommage à sa chère maman via son compte Instagram avec une série de touchantes photographies, depuis son plus jeune âge à des moments plus récents.