Mort d'Olivia Newton-John : La mystérieuse disparition de son ex refait surface...

La mort d'Olivia Newton-John qui est survenue ce 8 août 2022 des suites du cancer du sein fait ressurgir une affaire complexe : la disparition de son ancien compagnon Patrick McDermott. L'héroïne inoubliable de Grease a en effet connu une relation faite de hauts et de bas avec celui qui a été son compagnon durant neuf années. Quelques mois après leur rupture définitive, il s'est volatilisé mystérieusement après une balade nocturne en bateau en 2005 en Californie.

D'après l'enquête de l'époque, Patrick McDermott, un cameraman américain, s'est probablement noyé. Après trois ans de recherches, il a été déclaré comme mort en 2008, même si son corps n'a jamais été retrouvé. Mais des théories de complot ont afflué depuis, notamment celle selon laquelle il aurait simulé sa propre mort, vivant au Mexique avec sa nouvelle compagne.

Une mise en scène ?

Certaines informations ont alimenté ces doutes : aucun des 22 autres passagers ne l'a vu passer par-dessus bord, tandis que sa compagne a mis une semaine à signaler sa disparition, prise par des engagements professionnels. Elle ne s'est inquiétée de son absence que lors d'une réunion de famille. De plus, des enquêteurs se sont étonnés qu'avant de s'évaporer, il a pris soin de se faire faire un second passeport établi au prénom qui figure sur son acte de naissance, Patrick Kim, et de retirer les économies qu'il lui restait sur deux comptes bancaires.

Pourquoi Patrick McDermott aurait-il orchestré tout cela ? L'homme criblé de dettes s'était déclaré en faillite personnelle quelques jours plus tôt. Le montant de son arriéré s'élevait à 30 000 dollars au total et il devait quelque 8000 dollars à son ex-femme Yvette Nipar pour la pension alimentaire de leur fils, Chance. L'ancienne actrice aurait touché 100 000 dollars d'assurance-vie après l'annonce officielle de son décès. Un détective privé a affirmé en 2010 qu'il l'aurait retrouvé dans un bateau sur la côte d'Acapulco, des déclarations qui n'ont jamais pu être prouvées toutefois.

Je ne serais jamais en paix avec cela.

Au cours de l'émission 60 Minutes en 2016, Olivia Newton-John s'était exprimée sur ce sujet délicat : "Il s'est perdu en mère et personne ne sait exactement ce qu'il s'est passé. C'est normal de s'interroger. Mais vous savez, il y a des choses dans la vie qu'il faut accepter et tourner la page. Parce qu'à chaque fois que l'on traverse des moments difficiles, il y a toujours ces choses qui nous minent." Dans une interview en 2009 pour le magazine Australian Women's Weekly, l'artiste anglo-australienne s'était aussi épanchée sur ce mystère : "Je pense qu'il y aura toujours un point d'interrogation... Je ne pense pas que je serais en paix avec cela un jour."

Trois ans après la disparition de son ex, Olivia Newton-John a épousé John Easterling, qui est resté à ses côtés jusqu'à son dernier souffle. La star australienne a aussi été mariée de 1984 à 1995 au comédien Matt Lattanzi avec qui elle a une fille, Chloe Rose Lattanzi.