Kelly Preston : Mort de l'actrice, épouse de John Travolta, à l'âge de 57 ans

Une épreuve difficile à encaisser. Kelly Preston est morte le dimanche 12 juillet 2020, au matin, à l'âge de 57 ans. Les proches de la comédienne l'ont annoncé au magazine People, précisant qu'elle avait perdu la lutte qu'elle menait contre un cancer du sein depuis deux ans. "Elle avait choisi de garder ce combat secret, explique-t-on. Elle a subi des traitements médicaux, soutenue par son entourage et ses amis. Elle avait une âme lumineuse, belle, généreuse. Elle se souciait profondément des autres, de ceux que la vie a amenés sur son chemin, de tout ce qu'elle touchait. Sa famille demande à ce que chacun soit compréhensif vis-à-vis de son besoin d'intimité."

Une vie bercée de drames

Kelly Preston laisse derrière elle ceux qu'elle aimait si profondément. Elle était l'épouse de John Travolta et avait deux enfants. Ella, sa fille de 20 ans, et un fils de 9 ans prénommé Benjamin. Sur les réseaux sociaux, la dernière fois qu'elle avait pris la parole, c'était pour la fête des Pères, journée qu'elle avait célébrée en partageant une adorable photo de famille. Le couple était d'autant plus soudé que la mort avait très tôt frappé à sa porte. Jett, l'aîné du clan, est mort à 16 ans en janvier 2009. Atteint d'autisme et du syndrome de Kawasaki, l'adolescent avait succombé à une crise d'épilepsie en vacances aux Bahamas. "Tu es dans nos coeurs pour toujours", écrivait sa maman, toujours émue, dix ans après la tragédie.

Une carrière compliquée

Née à Honolulu en 1962, Kelly Preston a pris des cours d'art dramatique dans une université du Sud de la Californie et a débuté sa carrière alors qu'elle avait une vingtaine d'années. De grands titres s'enchaînent dans sa filmographie sans qu'elle obtienne jamais de premier rôle : Christine de John Carpenter, Jumeaux avec Arnold Schwarzenegger et Danny DeVito, Une nuit en enfer, Jerry Maguire... Sa dernière apparition date de 2018, dans Gotti. Elle incarnait la femme... de son époux John Travolta. Ses talents de comédienne n'auront jamais vraiment été reconnus. En 2001, elle a été récompensée d'un Razzie Award en tant que "pire actrice dans un second rôle" pour avoir participé à Battlefield Earth de Roger Christian...