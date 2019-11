John Travolta partage une rare photo de son fils Ben

Instant tendresse pour John Travolta. L'inoubliable Danny Zuko de Grease a partagé une photo de son fils de 8 ans Ben. Avec sa casquette de pilote de l'air sur la tête, le petit garçon est assis sans un cockpit avec un ami, prêt à prendre son envol.

"Mon fils Ben prend ma place, a écrit l'acteur. Son premier vol A380", a-t-il ajouté en mentionnant Qantas Airways, en référence à son rôle d'ambassadeur pour la compagnie aérienne. Passionné d'aviation, il possède un Boeing 707 et un jet Gulfstream G500.

En 2009, John Travolta et Kelly Preston ont vécu le pire cauchemar de leur vie. Les deux acteurs ont dû faire face au décès tragique de leur adorable fils, Jett Travolta, à l'âge de 16 ans seulement. Atteint d'autisme et du syndrome de Kawasaki (maladie infantile qui touche les artères), le jeune adolescent a succombé à une crise d'épilepsie alors qu'il était en vacances dans la résidence familiale aux Bahamas.

D'ordinaire très discret en ce qui concerne ses enfants, John Travolta avait déjà été mis sous le feu des projecteurs en mars dernier lorsqu'il avait fait une apparition très remarquée avec Ella Bleu, au théâtre du Bolchoï à Moscou. La jeune femme ne pourrait rendre son père plus fier puisqu'elle marche dans ses pas et entend bien se faire une place à Hollywood. La jeune actrice sera aux côtés de son père et de Morgan Freeman en fin d'année, dans le thriller The Poison Rose.

En avril 2019, l'acteur se répandait en éloges sur sa fille, dans un entretien avec le magazine Closer Weekly : "Elle est tellement fabuleuse, et si différente de ce qu'on pourrait attendre d'une ado, du cliché d'une ado. Elle est différente, et elle est gracieuse, et elle est adorable, bien élevée, attentionnée, et c'est authentique. C'est très old school. Elle me fait penser à une star de films d'antan. D'une autre ère. Je suis très fier d'elle", disait-il. Ben, quant à lui, a des hobbies de petit garçon de son âge : "Il fait de la gymnastique, du tennis, il pêche et il aime les ordinateurs, comme tous les gosses."