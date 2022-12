Kirstie Alley est morte : l'héroïne d'"Allô maman, ici bébé !" avait 71 ans

L'actrice américaine Kirstie Alley, héroïne de la saga Allô maman, ici bébé !, est morte à l'âge de 71 ans, d'après le site américain TMZ. Elle a succombé au cancer a annoncé sa famille ce lundi 5 décembre 2022 dans un communiqué : "Nous avons la tristesse de vous informer que notre incroyable, forte et tendre maman a disparu après sa bataille contre le cancer, récemment découvert. Elle était entourée de ses proches et s'est battue avec beaucoup de courage et de force, nous laissant avec son éternelle joie de vivre. Iconique sur les écrans, elle était encore plus incroyable en tant que maman et grand-mère. Nous sommes reconnaissants envers les équipes médicales du Moffitt Cancer Center pour tous leurs soins."

Ses deux enfants William True et Lillie Price ont déclaré également : "L'amour de notre mère pour la vie, ses enfants, ses petits-enfants et tous ses animaux, sans parler de sa grande créativité, étaient sans égale et nous ont inspiré à vivre la vie pleinement, comme elle l'a fait." TMZ précise que le type de cancer dont elle a été victime n'est pas divulgué.